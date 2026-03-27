NAYARIT (MESSICO)- È tempo di tornare sulla sabbia in un torneo del Beach Pro Tour per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso. Gli azzurri del DT Paolo Nicolai, infatti, dopo il quinto posto all’Elite16 di Itapema di dicembre 2025, sono la coppia testa di serie numero uno al terzo Challenge stagionale di Nayarit (Messico).