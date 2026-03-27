Una sconfitta e una vittoria per Dal Corso/Cottafava a Nayarit

Nella Pool A i due azzurri hanno prima battuto gli statunitensi Roberts/Lorenz per 2-0 (21-18, 21-17) e poi hanno ceduto al tie break 2-1 (14-21, 21-19, 15-13) ai tedeschi Just/Wüst

27 marzo 2026, 23:26 1 min CottafavaDal CorsonAYARIT