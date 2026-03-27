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Una sconfitta e una vittoria per Dal Corso/Cottafava a Nayarit

Nella Pool A i due azzurri hanno prima battuto gli statunitensi Roberts/Lorenz per 2-0 (21-18, 21-17) e poi hanno ceduto al tie break 2-1 (14-21, 21-19, 15-13) ai tedeschi Just/Wüst
1 min
CottafavaDal CorsonAYARIT
Una sconfitta e una vittoria per Dal Corso/Cottafava a Nayarit

NAYARIT (MESSICO)- Un successo e un ko per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso a Nayarit in Messico nella Pool A del terzo Challenge stagionale del Beach Pro Tour che porta la coppia italiana ai sedicesimi del torneo.

I ragazzi del DT Paolo Nicolai, teste di serie numero 1, hanno brillantemente superato per 2-0 (21-18, 21-17) gli statunitensi Roberts/Lorenz nella prima uscita del girone, ma si sono dovuti arrendere poi, al tie-break per 2-1 (14-21, 21-19, 15-13) in 46’ di gioco, alla coppia tedesca formata da Just/Wüst nella partita decisiva del girone.  

Samuele e Gianluca torneranno in campo alle ore 23 per cercare di proseguire il loro cammino nel primo torneo del BPT 2026 che li vede come protagonisti. Ad attenderli ci sarà la coppia norvegese, proveniente dalla Pool G, formata da Ringøen/Aas.

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