Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cottafava/Dal Corso conquistano gli ottavi a Nayarit 

Nei sedicesimi del Challenge messicano la coppia azzurra ha superato nettamente per 2-0 (21-13, 21-15) i norvegesi Ringøen/Aas. Nel turno successivo Samuele e Gianluca sfideranno i messicani Carlos Andres/Lares
1 min
CottafavaDal CorsonAYARIT
Cottafava/Dal Corso conquistano gli ottavi a Nayarit 

NAYARIT (MESSICO)-Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso proseguono spediti la marcia nel torneo di Nayarit in Messico, terzo Challenge stagionale del Beach Pro Tour.

La coppia italiana testa di serie numero uno del seeding, infatti, dopo aver centrato l’accesso ai sedicesimi, ha inflitto un secco 2-0 (21-13, 21-15) ai norvegesi Ringøen/Aas e ha staccato il pass per gli ottavi di finale.

Per entrare tra le migliori otto formazioni del torneo, gli atleti del DT Paolo Nicolai dovranno battere quest’oggi, sabato 28 marzo, alle ore 17 i padroni di casa Carlos Andres/Lares; team che ha ottenuto due successi in altrettanti match della pool H. Grazie a queste due vittorie la coppia messicana non ha dovuto affrontare i sedicesimi, essendo direttamente qualificata agli ottavi.  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS