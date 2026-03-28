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Cottafava/Dal Corso volano ai quarti di Nayarit

La coppia azzurra ha superato in tre set 2-1 (21-16, 16-21, 17-7) la coppia di casa Carlos Andres/Lares. Ora la sfida per entrare in semifinale contro i tedeschi Sagstetter J./Sagstetter B.
2 min
CottafavaDal CorsonAYARIT
Cottafava/Dal Corso volano ai quarti di Nayarit

NAYARIT (MESSICO)-Continua nel migliore dei modi l’avventura di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, impegnati nel terzo Challenge del Beach Pro Tour, manifestazione in corso di svolgimento a Nayarit (Messico).

La coppia azzurra, infatti, dopo il passaggio agli ottavi di finale con la vittoria sui norvegesi Ringøen/Aas per 2-0 (21-13, 21-15), oggi nel pomeriggio italiano ha affrontato e superato al tie-break, 2-1 (21-16, 16-21, 17-7) i messicani Carlos Andres/Lares. Il team di casa aveva ottenuto in precedenza due successi in altrettanti match della pool H.

La vittoria di oggi ha permesso al duo tricolore di qualificarsi ai quarti di finale, in programma questa sera (ora italiana) alle 23 contro la coppia tedesca Sagstetter J./Sagstetter B.

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