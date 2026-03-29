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Gli azzurri Cottafava/Dal Corso in semifinale a Nayarit

Altra grande performance della coppia azzurra che nei quarti hanno battuto 2-0 (21-18, 21-17) i tedeschi Jonas e Benedikt Sagstetter. Stasera alle 19.00 il confronto con gli israeliani Elazar/Cuzmiciov per entrare in finale
1 min
CottafavaDal CorsonAYARIT
Gli azzurri Cottafava/Dal Corso in semifinale a Nayarit

NAYARIT (MESSICO)- Non perdono un colpo Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso nel torneo Challenge del Beach Pro Tour in corso di svolgimento a Nayarit in Messico. 

La coppia italiana è approdata semifinale. Dpo aver staccato il pass per i quarti di finale, i due azzurri sono stati protagonisti di un'altra grande performance che ha fruttato, in 39’ di gioco, il successo sulla coppia tedesca composta da Jonas e Benedikt Sagstetter, superati per 2-0 (21-18, 21-17). 

La coppia guidata dal DT Paolo Nicolai tornerà in campo questa sera, domenica 29 marzo, alle ore 19 quando affronterà gli israeliani Elazar/Cuzmiciov per un posto nella finalissima della manifestazione. Il team israeliano viene dal netto successo per 2-0 (21-17, 21-17) contro l’Austria di Pascariuc/Horst nei quarti di finale. 

Samuele e Gianluca torneranno dunque a disputare una semifinale in un torneo del Beach Pro Tour sempre in Messico; l’ultima volta era stata infatti al Challenge di Veracruz, quando la loro avventura terminò ai piedi del podio con un quarto posto finale.

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