Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cottafava/Dal Corso partono con una vittoria a Saquarema

La coppia italiana, inserita nella Pool A, ha vinto la prima partita superando gli esperti cileni Grimalt E./Grimalt M. al tie-break 2-1 (18-21, 21-17, 15-13) in 45’ di gioco
1 min
SaquaremaCottafavaDal Corso
Cottafava/Dal Corso partono con una vittoria a Saquarema

SAQUAREMA (BRASILE)-Esordio vincente per la coppia italiana Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso nel secondo Elite16 stagionale del Beach Pro Tour in corso di svolgimento a Saquarema in Brasile. la coppia azzurra, nella prima uscita della pool A, ha sconfitto gli esperti cileni di Grimalt E./Grimalt M. al tie-break 2-1 (18-21, 21-17, 15-13) in 45’ di gioco. Gli azzurri torneranno sulla sabbia brasiliana questa sera, giovedì 9 aprile, alle ore 21 per sfidare i padroni di casa numero uno del seeding Evandro/Arthur Lanci. I verdeoro, nella prima sfida del girone, hanno battuto con un secco 2-0 (21-16, 21-14) la formazione argentina proveniente dalle qualifiche di Amieva/Bueno. L’ultima gara della pool, per i ragazzi del DT Nicolai, è invece in programma venerdì 10 alle ore 15 contro l’Argentina.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS