Cottafava/Dal Corso ko con Evandro/Arthur Lanci

SAQUAREMA (BRASILE)-Sconfitta per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso nella seconda uscita della pool A all’Elite16 del BPT in corso di svolgimento a Saquarema (Brasile).
Gli azzurri infatti, dopo l’ottima vittoria all’esordio contro i cileni Grimalt E./Grimalt M., si sono dovuti arrendere nella serata di ieri ai padroni di casa numero uno del seeding Evandro/Arthur Lanci per 2-1 (21-12, 13-21, 15-9) in 40’ di gioco. L’ultima gara del girone, decisiva per il prosieguo nel torneo, è in programma oggi, venerdì 10 aprile, alle ore 15 contro l’Argentina di Amieva/Bueno proveniente dalla vittoria al tie-break sul Cile.