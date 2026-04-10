A Saquarema Dal Corso/Cottafava agli ottavi

SAQUAREMA (BRASILE)-Prosegue nel migliore dei modi il secondo Elite16 stagionale del Beach Pro Tour in corso di svolgimento a Saquarema (Brasile) per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso. Gli atleti del DT Paolo Nicolai infatti, dopo una vittoria e una sconfitta nella pool A contro Cile e Brasile, conquistano un altro successo che gli permette di accedere direttamente agli ottavi di finale della manifestazione. Il duo federale ha superato nel pomeriggio gli argentini Amieva/Bueno in 34’ di gioco con un secco 2-0 (21-17, 21-14), risultato che ha permesso dunque agli azzurri di non dover disputare il lucky loser match in virtù del secondo posto finale nella pool A. Samuele e Gianluca torneranno sulla sabbia brasiliana, per cercare di staccare il pass per i quarti di finale, questa sera alle ore 23 contro la coppia norvegese numero cinque del seeding di Anders Mol e Christian Sorum.