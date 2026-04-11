Dal Corso/Cottafava ko agli ottavi a Saquarema

La coppia azzurra infatti, dopo aver brillantemente conquistato il secondo posto nella pool A grazie a due vittorie e una sconfitta, si è trovata di fronte, agli ottavi di finale, i campioni norvegesi Mol/Sorum. Il team medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi ’24 e medaglia d’oro agli ultimi Campionati Europei di Düsseldorf non ha lasciato scampo, nella notte italiana, ai ragazzi del DT Nicolai e gli ha superati con un rotondo 2-0 (21-14, 21-15) in 32’ di gioco.

Le ultime due settimane di Samuele e Gianluca hanno lasciato comunque ottime sensazioni; il primo posto conquistato al Challenge di Nayarit (Messico) e questo Elite16 chiuso agli ottavi di finale possono solamente far ben sperare per il prosieguo della stagione sulla sabbia.

Il prossimo appuntamento del Beach Pro Tour 2026 per le coppie federali sarà l’Elite16 di Brasilia (Brasile).

Nel tabellone maschile Cottafava/Dal Corso sono, al momento, la coppia numero 15 del seeding, mentre in quello femminile Gottardi/Orsi Toth e Scampoli Bianchi sono rispettivamente i team numero 5 e 13 del tabellone principale.