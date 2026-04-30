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A Brasilia partenza con vittoria per Gottardi/Orsi Toth

Nella prima giornata della fase a gironi le due azzurre hanno superato le statunitensi Anderson/Chacon. Partenza in salita invece per Cottafava/Dal Corso e Scampoli/Bianchi
2 min
BrasiliaGottardiOrsi Toth
A Brasilia partenza con vittoria per Gottardi/Orsi Toth

BRASILIA (BRASILIA)-Nella prima giornata della fase a gironi del terzo Elite16 stagionale del Beach Pro Tour di Brasilia in Brasile, per le coppie italiane sono arrivate una vittoria e due sconfite.

Nel tabellone maschile Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso si sono arresi, nella serata di ieri mercoledì 29 aprile, 2-1 (16-21, 21-18, 15-5) al tie-break in 40’ di gioco alla coppia statunitense di Crabb/Benesh. Gli azzurri, inseriti nella pool B e guidati in panchina da Terenzio Feroleto, torneranno sulla sabbia questa sera alle ore 20 contro la forte formazione svedese, testa di serie numero 2 del seeding, di Hölting Nilsson/Andersson. 

Nel tabellone femminile, invece, Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth hanno superato con un secco 2-0 (21-17, 21-12) le statunitensi Anderson/Chacon; team proveniente dalle qualifiche. Le ragazze del DT Caterina De Marinis affronteranno ora, nella seconda uscita della pool C, alle ore 22 le tedesche Paul/Kunst. 
Esordio meno fortunato, rispetto alle compagne tricolori, per Claudia Scampoli e Giada Bianchi. Il duo federale, guidato in panchina da Fabrizio Magi, è stato superato con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-17) in 31’ di gioco dalle statunitensi Quiggle/Loreen. Claudia e Giada torneranno sulla sabbia questa notte (ore 1) per sfidare le padrone di casa Hegeile/Vitoria. 

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