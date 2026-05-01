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A Brasilia vittorie per Gottardi/Orsi Toth e Bianchi/Scampoli

Giornata positiva per le coppie femminili nel terzo Elite 16 della stagione. Valentina e Reka hanno superato 2-1 (15-21, 21-17, 15-11) mentre Giada e Claudia si sono imposte 2-0 (21-15, 21-18) in 35’ sulle brasiliane Hegeile/Vitoria. Secondo ko per Cottafava/Dal Corso battuti 2-0 (21-11, 21-13) dagli svedesi Hölting Nilsson/Andersson
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GottardiOrsi TothScampoli
A Brasilia vittorie per Gottardi/Orsi Toth e Bianchi/Scampoli

BRASILIA (BRASILE)- Nel terzo Elite 16 della stagione, in corso di svolgimento a Brasilia in Brasile giornata brillante per le due coppie azzurre impegnate nel torneo femminile entrambe vittoriose. Ancora un ko, il secondo nella competizione, per Cottafava/Dal Corso.

Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth hanno sconfitto al tie-break 2-1 (15-21, 21-17, 15-11) le temibili tedesche Paul/Kunst e ritorneranno sulla sabbia quest’oggi alle ore 18 per sfidare le padrone di casa Taiana Lima/Talita. Scontro al vertice, dato che entrambe le coppie hanno vinto le prime due partite della pool C 
Claudia Scampoli e Giada Bianchi, dopo la sconfitta all’esordio nella pool B, si sono riscattate battendo per 2-0 (21-15, 21-18) in 35’ di gioco le brasiliane Hegeile/Vitoria. Le azzurre troveranno oggi alle 21, per l’ultimo match del girone, le campionesse del mondo in carica; le lettoni Tina/Anastasija.

Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, invece, si sono dovuti arrendere alla supremazia svedese nella seconda uscita della pool B. I ragazzi del DT Nicolai, infatti, sono stati superati da Hölting Nilsson/Andersson in 28’ di gioco con il punteggio di 2-0 (21-11, 21-13). Samuele e Gianluca giocheranno la partita decisiva per il passaggio del turno, oggi alle ore 17, contro i padroni di casa Vinicius/Heitor. 

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