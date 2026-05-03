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A Brasilia Gottardi/Orsi Toth conquistano la semifinale

Bella vittoria nella notte italiana per le due azzurre che hanno brillantemente superato 2-0 (21-14, 23-21) in 35' minuti le svizzere Brunner/Hüberli Oggi alle 17.00 il confronto con le campionesse del mondo, le lettoni Tina/Anastasija, per entrare in finale
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Orsi TothGottardiBrasilia
A Brasilia Gottardi/Orsi Toth conquistano la semifinale

BRASILIA (BRASILE)-Ancora un successo per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nella notte italiana nel terzo Elite16 stagionale del Beach Pro Tour in corso di svolgimento a Brasilia in Brasile.

Le ragazze del DT De Marinis, infatti, dopo aver brillantemente conquistato l’accesso ai quarti di finale, hanno messo in campo un’altra grande prestazione che è valsa loro un posto tra i migliori quattro team del torneo. Ad arrendersi alla coppia azzurra sono state le svizzere, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, Nina Brunner e Tanja Hüberli in 35’ di gioco con il punteggio di 2-0 (21-14, 23-21) 

La semifinale, in programma quest’oggi, domenica 3 maggio, alle ore 17 vedrà opposte Valentina e Reka alle campionesse del mondo in carica Tina/Anastasija che nella notte hanno superato 2-1 (23-21, 19-21, 15-8) al tie-break le tedesche Sandra/Anna. Anche le lettoni, come Gottardi e Orsi Toth, sono ancora imbattute nella manifestazione grazie a tre vittorie in altrettante gare della pool più ottavi e quarti di finale. 

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