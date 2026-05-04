Gottardi/Orsi Toth a Brasilia sconfitte solo in finale

Questa sconfitta non cancella sicuramente l’importante percorso della coppia federale all’esordio nel 2026 in un torneo del BPT.

Le parole del Direttore tecnico Caterina De Marinis

« Dopo uno stop di qualche mese, dovuto a dei piccoli problemi fisici delle ragazze, non mi sarei mai aspettata che si potesse giocare ad un livello così alto. Questo torneo ci serviva per tornare in campo e riprendere ritmo, ma alla fine Vale e Reka hanno dimostrato di essere sempre costanti nel loro rendimento. Viviamo ogni torneo come obiettivo di crescita per il nostro percorso, abbiamo la necessità di giocare il più possibile queste partite importanti; solo da questi match con squadre veramente forti possiamo migliorare e le ragazze questo lo hanno capito. Hanno dimostrato di poter giocare contro tutte le coppie del Pro Tour. La finale non è andata come speravamo, è chiaro che puntavamo alla medaglia più bella ma le brasiliane sono state superiori. Sono comunque molto contenta di come la abbiamo affrontata, in un campo centrale che era una vera bolgia ».