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Cev Nations Cup: le coppie azzurre maschili conquistano la fase finale

A Madrid Samuele Cottafava/Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich/Davide Borraccino vincono tutte le partite ed accedono alle partite che a Budapest (Ungheria) dal 16 al 19 luglio assegneranno alla nazione vincitrice un posto extra per i Campionati Europei
2 min
CEV Nations CupCottafavaDal Corso
Cev Nations Cup: le coppie azzurre maschili conquistano la fase finale

MADRID (SPAGNA)- Missione compiuta per le coppie azzurre che hanno preso parte a Madrid in Spagna alla fase di qualificazione della Cev Nations Cup Maschile, evento che per l’edizione 2026 assegnerà alla nazione vincitrice un posto extra per i Campionati Europei in programma dal 12 al 16 agosto a Stare Jablonki (Polonia). 

Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich e Davide Borraccino, hanno vinto tutte le sfide del proprio girone strappando dunque il pass per le fasi finali della competizione che si disputeranno a Budapest (Ungheria) dal 16 al 19 luglio.

I team federali, inseriti nella pool D, hanno battuto la nazionale padrona di casa, il Lussemburgo e la Serbia. Ottimo esordio, dunque, per la coppia Viscovich/Borraccino; con l’atleta romano all’esordio in una competizione ufficiale con la canotta azzurra. 

La fase preliminare femminile, invece, si giocherà nel weekend (16-17 maggio) a Cesis (Lettonia). Le due formazioni tricolori saranno formate da Claudia Scampoli e Giada Bianchi e da Aurora Mattavelli e Margherita Tega che se la vedranno, nella pool D, con Lettonia, Portogallo e Bulgaria. 

I risultati delle coppie azzurre

Huerta A./Gavira (ESP) vs Cottafava/Dal Corso (ITA)  1-2 (20-22, 21-19, 10-15)

Nijkamp/Viera (ESP) vs Viscovich/Borraccino (ITA) 0-2 (14-21, 17-21)

Cottafava/Dal Corso (ITA) vs Weber/Hilbert (LUX) 2-0 (21-13, 21-18)

Viscovich/Borraccino (ITA) vs Wolff/Pernossi (LUX)  2-0 (21-15, 21-17)

Cottafava/Dal Corso (ITA) vs Makaric/Muskinja (SRB) 2-0 (21-18, 21-16)

Viscovich/Borraccino (ITA) vs Nikolic/Skuletic (SRB) 2-0 (21-16, 21-14)

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