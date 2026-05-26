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Due coppie azzurre protagoniste a Ostrava 

Dal 27 al 31 maggio Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth e Claudia Scampoli e Giada Bianchi, rappresenteranno l’Italia nel quarto Elite16 stagionale del Beach Pro Tour in programma in Repubblica Ceca. Entrambe le formazioni italiane partono nel main draw
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ScampoliBianchiOrsi Toth
Due coppie azzurre protagoniste a Ostrava 
OSTRAVA (REPUBBLICA CECA)- Appuntamento da domani, mercoledì 27 maggio, con il quarto Elite16 della stagione, questa volta a Ostrava, in Repubblica Ceca. Due le coppie italiane che fino alla 31 maggio si sfideranno sulla sabbia della cittadina ceca per il quarto appuntamento del circuito Beach Pro Tour. 

Mercoledì 27 maggio, Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, inserite nel main draw, affronteranno una coppia proveniente dalla  fase di qualifica mentre Claudia Scampoli e Giada Bianchi, anche loro nel tabellone principale, se la vedranno contro la coppia formata dalle americane Kelly Cheng e Megan Kraft (ore 18). 

Passando a giovedì 28 maggio, Orsi Toth e Gottardi hanno in programma la seconda gara della tappa contro due beacher uscenti dalle qualifiche (ore 14) mentre Bianchi e Scampoli affronteranno le brasiliane Carol Salgado e Rebecca Cavalcanti. Infine, il 29 maggio, Orsi Toth e Gottardi scenderanno sulla sabbia per affrontare, alle 11.40, le tedesche Sandra Ittlinger e Anna-Lena Grüne e, alle 12.30, Scampoli e Bianchi giocheranno contro la contro una coppia proveniente dalla fase delle qualifiche.

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