Due coppie azzurre protagoniste a Ostrava 

Mercoledì 27 maggio, Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, inserite nel main draw, affronteranno una coppia proveniente dalla fase di qualifica mentre Claudia Scampoli e Giada Bianchi, anche loro nel tabellone principale, se la vedranno contro la coppia formata dalle americane Kelly Cheng e Megan Kraft (ore 18).

Passando a giovedì 28 maggio, Orsi Toth e Gottardi hanno in programma la seconda gara della tappa contro due beacher uscenti dalle qualifiche (ore 14) mentre Bianchi e Scampoli affronteranno le brasiliane Carol Salgado e Rebecca Cavalcanti. Infine, il 29 maggio, Orsi Toth e Gottardi scenderanno sulla sabbia per affrontare, alle 11.40, le tedesche Sandra Ittlinger e Anna-Lena Grüne e, alle 12.30, Scampoli e Bianchi giocheranno contro la contro una coppia proveniente dalla fase delle qualifiche.