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Esordio vincente per Orsi Toth/Gottardi ad Ostrava

Le due italiane nell'Elite 16 della Reubblica Ceca hanno iniziato il loro percorso superando 2-0 (21-16 e 21-19) le ucraine Davidova/Khmil. Battute invece Scampoli/Bianchi che cedono 2-0 (23-21, 21-14) alle statunitensi Cheng/Kraft
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Orsi TothGottardiBianchi
Esordio vincente per Orsi Toth/Gottardi ad Ostrava

OSTRAVA (REPUBBLICA CECA)-Partenza vincente per la coppia azzurra Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nell' Elite16 di Ostrava del circuito Beach Pro Tour. La coppia italiana ha superato all'esordio le ucraine Valentyna Davidova e Anhelina Khmil 2-0 (21-16 e 21-19) entrate nel main draw dopo aver vinto contro le neozelandesi Shaunna Polley e Olivia MacDonald per 2-0 (21-19, 21-9). 

Sconfitta invece nel primo match del torneo l’altra coppia italiana in gioco in Repubblica Ceca con i colori azzurri, quella composta da Claudia Scampoli e Giada Bianchi, che ha dovuto cedere, dopo un primo set perso ai vantaggi 23-21 e un secondo perso 21-14, alle americane Kelly Cheng e Megan Kraft. 

Prossimo impegno, domani, giovedì 28 maggio: alle 14, Orsi Toth e Gottardi affronteranno, nella Pool E, le americane Sara Hughes e Ally Batenhorst mentre Scampoli e Bianchi se la vedranno contro le brasiliane Carol Salgado e Rebecca Cavalcanti, nella Pool B.

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