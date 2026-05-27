Esordio vincente per Orsi Toth/Gottardi ad Ostrava

OSTRAVA (REPUBBLICA CECA)- Partenza vincente per la coppia azzurra Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nell' Elite16 di Ostrava del circuito Beach Pro Tour . La coppia italiana ha superato all'esordio le ucraine Valentyna Davidova e Anhelina Khmil 2-0 (21-16 e 21-19) entrate nel main draw dopo aver vinto contro le neozelandesi Shaunna Polley e Olivia MacDonald per 2-0 (21-19, 21-9).

Sconfitta invece nel primo match del torneo l’altra coppia italiana in gioco in Repubblica Ceca con i colori azzurri, quella composta da Claudia Scampoli e Giada Bianchi, che ha dovuto cedere, dopo un primo set perso ai vantaggi 23-21 e un secondo perso 21-14, alle americane Kelly Cheng e Megan Kraft.

Prossimo impegno, domani, giovedì 28 maggio: alle 14, Orsi Toth e Gottardi affronteranno, nella Pool E, le americane Sara Hughes e Ally Batenhorst mentre Scampoli e Bianchi se la vedranno contro le brasiliane Carol Salgado e Rebecca Cavalcanti, nella Pool B.