Ad Ostrava Gottardi/Orsi Toth bissano il successo dell'esordio

OSTRAVA (REPUBBLICA CECA) - Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi inanellano la seconda vittoria in altrettante partite nel main draw dell’Elite16 di Ostrava (Beach Pro Tour). Nella seconda giornata di oggi, le azzurre hanno battuto le statunitensi Sara Hughes e Ally Batenhorst con il risultato di 2-0 (21-14, 21-16).

Lottata e giocata, invece, la gara tra la coppia tricolore formata da Claudia Scampoli e Giada Bianchi contro le brasiliane Carol Salgado e Rebecca Cavalcanti che hanno avuto la meglio sulle azzurre per 2-1 ma solo ai punti finali (21-14, 19-21, 15-13).

Domani, terzo giorno di gare a Ostrava, in Repubblica Ceca. Gottardi e Orsi Toth giocheranno contro le tedesche Sandra Ittlinger e Anna-Lena Grüne nella Pool E (ore 11.40) mentre Scampoli-Bianchi affronteranno alle 12.30 le padrone di casa ceche Martina Maixnerova e Kylie Neuschaeferova (Pool B).