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 Orsi Toth/Gottardi ko agli ottavi ad Ostrava

La cppia italiana conclude la propria avventura negli Elite 16 della Repubblica Ceca fermate dalle tesche Muller e Tillmann che le battono 2-0 (21-15, 21-17). Bilancio comunque positivo per le azzurre, protagoniste di un buon percorso nella fase a gironi
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GottardiOrsi TothOstrava
 Orsi Toth/Gottardi ko agli ottavi ad Ostrava
OSTRAVA (REP. CECA) -  Così chiude agli Ottavi di finale l'esperienza della coppia azzurra formata da Reka Orsi Toh e Valentina GottardiAl quarto Elite16 stagionale, quello di Ostrava (Beach Pro Tour), cedono alle tedesche Svenja Müller e Cinja Tillmann con il risultato di 2-0 (21-15, 21-17). Già eliminata l’altra coppia azzurra, uscita al main draw, formata da Claudia Scampoli e Giada Bianchi. 

L'appuntamento clou dell'estate del beach volley sarà l'Europeo a Stare Jablonki, in Polonia, in programma dal 6 al 12 agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

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