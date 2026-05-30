 Orsi Toth/Gottardi ko agli ottavi ad Ostrava

OSTRAVA (REP. CECA) - Così chiude agli Ottavi di finale l'esperienza della coppia azzurra formata da Reka Orsi Toh e Valentina GottardiAl quarto Elite16 stagionale, quello di Ostrava (Beach Pro Tour), cedono alle tedesche Svenja Müller e Cinja Tillmann con il risultato di 2-0 (21-15, 21-17). Già eliminata l’altra coppia azzurra, uscita al main draw, formata da Claudia Scampoli e Giada Bianchi.
L'appuntamento clou dell'estate del beach volley sarà l'Europeo a Stare Jablonki, in Polonia, in programma dal 6 al 12 agosto.
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