Nel Future di Cervia vincono Viscovich/Borraccino e Carro/Paula

CERVIA (RAVENNA)- Si è concluso ieri, domenica 31 maggio, al Fantini Club di Cervia (RA), il primo dei quattro appuntamenti Futures del Beach Pro Tour 2026 in programma questa stagione in Italia. A conquistare il titolo nel tabellone maschile sono stati Marco Viscovich e Davide Borraccino, vincitori di una finale tutta azzurra contro Alex Ranghieri e Manuel Alfieri. Per la giovane coppia italiana, all’esordio nel Beach Pro Tour, è arrivato uno straordinario successo al termine di un percorso impeccabile.

Dopo aver chiuso la Pool C con due vittorie su altrettanti incontri, Viscovich e Borraccino hanno superato nei quarti di finale gli olandesi Sonneville/Groenewold al tie-break 2-1 (21-18, 20-22, 15-12), per poi imporsi in semifinale sugli ungheresi Tari/Niemeier con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-17). Nell'atto conclusivo della manifestazione hanno avuto la meglio su Ranghieri/Alfieri in due set (21-19, 21-16), coronando nel migliore dei modi la loro prima esperienza nel circuito Beach Pro Tour. Sul gradino più basso del podio sono saliti gli ungheresi Doczi/Veress, che nella finale per il terzo posto hanno superato in rimonta i connazionali Tari/Niemeier con il punteggio di 2-1 (18-21, 22-20, 15-10).

Buon quinto posto per Rossi/Caminati e Ulisse/Spadoni. All’ottavo posto si sono classificati Marchetto/Iervolino, mentre Milani/Marchesan hanno chiuso al ventunesimo posto.

Nel tabellone femminile, invece, il successo è andato alle spagnole Carro/Paula, che hanno confermato il ruolo di favorite della vigilia imponendosi al termine di un percorso estremamente convincente. La coppia iberica ha raggiunto la finale grazie alla vittoria in semifinale sulle svedesi Robinson/Reffel con il punteggio di 2-0 (21-14, 21-18), per poi superare nell’ultimo atto le ceche Lorenzova/Tomasova con il punteggio di 2-0 (21-14, 21-12), conquistando il titolo. Il terzo gradino del podio è andato alle svedesi Robinson/Reffel, vincitrici della finale per il terzo posto contro le slovene Javornik/Marolt, superate al tie-break 2-1 (21-13, 17-21, 15-13).

Quinto posto per Tega/Benazzi, mentre Concetti/Dalmazzo, Fezzi/Mancinelli e Sestini/Nika si sono classificate al tredicesimo posto.