Gstaad ospiterà gli Europei 2027

GSATAAD (SVIZZERA)- Dopo le precedenti edizioni, tenutesi a Basilea nel 2002 e a Bienna nel 2016, i Campionati Europei di beach volley torneranno, per la terza volta nella storia, in Svizzera. La CEV ha infatti annunciato che la rassegna continentale si svolgerà a Gstaad, dal 30 giugno al 4 luglio 2027, anche grazie al supporto di Swiss Volley e Sports Events Gstaad (SEG). L’Europeo andrà a sostituire il tradizionale torneo Elite16 del Beach Pro Tour nell’Oberland bernese, che tornerà a Gstaad a partire dal 2028.

Le parole del presidente della CEV Roko Sikirić

« Siamo lieti che l’anno prossimo l’élite europea del beach volley possa godere di una cornice unica e leggendaria come quella di Gstaad. La sede svizzera è diventata sinonimo di beach volley ai massimi livelli e si è guadagnata una reputazione quasi impareggiabile grazie al successo nell’ospitare grandi eventi di beach volley da oltre due decenni. La Svizzera è considerata la culla del beach volley europeo e questo sport è seguito con passione da molte persone in tutto il Paese: condizioni perfette per un vero spettacolo ! ».

Le parole della presidente del comitato esecutivo di Swiss Volley Daniela Aeschlimann

«Sono lieta che, dopo una pausa di oltre 10 anni, un Campionato Europeo di beach volley si svolga nuovamente in Svizzera. Un Campionato Europeo in casa è una piattaforma unica con un richiamo internazionale per i nostri atleti di punta. I giovani talenti possono vivere da vicino il beach volley ai massimi livelli e trarne ispirazione ed entusiasmo».

I prossimi Campionati Europei

2026: Stare Jablonki (Polonia), 12-16 agosto

2027: Gstaad (Svizzera), 30 giugno-4 luglio