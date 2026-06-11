A Falconara parte il Campionato Italiano di beach

Anche quest'anno il Campionato Italiano Assoluto sarà articolato in nove tappe distribuite in otto regioni italiane, un percorso che accompagnerà atlete e atleti per tutta l'estate fino all'atto conclusivo in programma il 6 settembre a Caorle (VE), dove verranno incoronati i nuovi campioni d’Italia. Un circuito che, stagione dopo stagione, continua a rappresentare uno dei fiori all'occhiello dell'attività federale estiva, distinguendosi per l'elevato livello tecnico delle competizioni e per l'ampia partecipazione dei migliori interpreti del beach volley italiano.

L’edizione 2026 conferma il format introdotto nella passata stagione, pensato per rendere il Campionato Italiano Assoluto sempre più in linea con i principali appuntamenti internazionali della disciplina. L’arenile di via Goito a Falconara Marittima sarà teatro della tre giorni di gare che prenderà il via domani e si concluderà domenica 14 giugno. Il programma si aprirà con il torneo di qualificazione, al quale prenderanno parte 34 coppie maschili e 34 femminili. Sabato entrerà nel vivo la fase principale della competizione con sedici coppie per ciascun tabellone, mentre domenica saranno assegnati i primi titoli della stagione al termine di quarti di finale, semifinali e finali. Nel corso del weekend verranno disputati complessivamente 88 incontri, dando così il via a un'estate che si preannuncia intensa e ricca di spettacolo per il beach volley italiano.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile saranno presenti alcune delle principali protagoniste del beach volley nazionale. Riflettori puntati su Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, campionesse italiane in carica e ormai presenze consolidate nel panorama internazionale, che si presenteranno sul litorale marchigiano come coppia numero uno del torneo. Grande attesa anche per Giada Bianchi e Claudia Scampoli, altra formazione azzurra di riferimento del circuito nazionale e internazionale, reduci dalla partecipazione all'Elite16 del Beach Pro Tour di Ostrava. Partiranno sempre dal main draw anche Chiara They e Sara Breidenbach, Alice Gradini e Federica Frasca, Sharin Rottoli e Oriola Shpuza, Claudia Puccinelli e Arianna Barboni, Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, Giada Benazzi e Eleonora Gili, Elisa Salvador e Anna Piccoli, Valentina Torrese e Viola Massi.

TABELLONE MASCHILE

Grandi nomi anche nel tabellone maschile; la testa di serie numero uno sarà la coppia composta da Simone Podestà e Matteo Martino. Al via, sempre dal main draw, numerose formazioni di alto livello: Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi, Marco Ulisse e Giacomo Spadoni, Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, Davis Krumins e Davide Benzi, Andrea Frinolli e Daniele Lupo, Tobia Marchetto e Michael Burgmann, Enrico Rossi e Marco Caminati, Davide Dal Molin e Paolo Ingrosso e, infine, la coppia che ha usufruito della wild card composta da Riccardo Santomassimo e Marco Di Felice.