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Due vittorie e una sconfitta per le coppie azzurre ad Alanya

Partono con una vittoria Dal Corso/Cottafava, contro i tedeschi Reinhardt/Sowa, e per Ranghieri/Alfieri, contro i norvegesi Ringoen/Aas. Viscovich/Borraccino, provenienti dalla qualificazioni, cadono per mano dei belgi Van Langendonck/Vercauteren
2 min
AlanyaCottafavaDal Corso
Due vittorie e una sconfitta per le coppie azzurre ad Alanya

ALANYA (TURCHIA)- Parte in maniera posisiva il Challenge di Alanya in Turchia per i colori italiani che nella prima giornata del main draw collezionano due vittorie ed una sconfitta al terzo set.

Nella giornata di oggi, Cottafava/Dal Corso, inseriti nella pool B, hanno fatto il loro esordio contro i tedeschi Reinhardt/Sowa, battendoli 2-0 (24-22, 21-15).

Alfieri/Ranghieri, invece, hanno affrontato i norvegesi Ringoen/Aas nella pool A, vincendo 2-1 (21-16, 19-21, 15-13) mentre Viscovich/Borraccino, inseriti nella pool D, hanno giocato contro i belgi Van Langendonck/Vercauteren perdendo 2-1 (21-17, 14-21, 15-12).

Domani, venerdì 12 giugno, nella seconda giornata di gare, Alfieri/Ranghieri affronteranno gli argentini Capogrosso N. / Capogrosso T. (ore 8); Cottafava / Dal Corso se la vedranno con iportoghesi Pedrosa/Campos (ore 8) mentre Viscovich/Borraccino giocheranno contro la coppia americana composta da Cory/Bradford (ore 9.40). 

Prima giornata di Challenge di Alanya (Turchia) per tre coppie italiane del beach volley maschile che chiudono con due vittorie e una sconfitta. A portare i colori azzurri, le coppie composte da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso; Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, entrambe partite dal main draw. A loro, si sono aggiunti Marco Viscovich e Davide Borraccino che hanno brillantemente superato, ieri, due turni di qualifiche. 

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