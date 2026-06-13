Ad Alanya Dal Corso/Cottafava conquistano i quarti

ALANYA (TURCHIA)- Una coppia azzurra, delle tre che erano entrate nel main draw del sesto torneo Challenge stagionale del Beach Pro Tour in corso di svolgimento ad Alanya, si arrampica fino ai quarti di finale. Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso oggi scendenno in campo per entrare fra le prime quattro

Dopo aver chiuso al primo posto la pool B grazie ai successi contro i tedeschi Reinhardt/Sowa e i portoghesi Pedrosa/Campos, il duo federale ha confermato il proprio ottimo stato di forma anche negli ottavi di finale, superando con un netto 2-0 (21-17, 21-15) gli argentini Amieva/Bueno e conquistando così l'accesso tra le migliori otto coppie del torneo.

Si ferma invece agli ottavi di finale il percorso di Manuel Alfieri e Alex Ranghieri. Gli azzurri, dopo aver ottenuto il primo posto nella pool A grazie alle vittorie sui norvegesi Ringoen/Aas e sugli argentini Capogrosso N./Capogrosso T., sono stati sconfitti dalla coppia spagnola composta da Huerta/Gavira con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-10).

In precedenza Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso e Manuel Alfieri e Alex Ranghieri avevano infatti vinto entrambi i match delle rispettive pool (B e A) e hanno staccato il pass per gli ottavi di finale. Cottafava/Dal Corso, dopo la prima vittoria di ieri contro la Germania di Reinhardt/Sowa hanno superato anche i portoghesi Pedrosa/Campos per 2-0 (21-13, 21-18) in 36’ di gioco, mentre Alfieri/Ranghieri dopo il primo successo sui norvegesi Ringoen/Aas hanno battuto gli argentini Capogrosso N./ Capogrosso T. con il punteggio di 2-0 (21-14, 21-17) in 38’ di gioco.

Niente da fare, invece, per Marco Viscovich e Davide Borraccino che sono stati costretti ad abbandonare il torneo. Il neo team federale, infatti, dopo aver superato le qualifiche, ha perso entrambi i match della pool D; prima contro il Belgio di Van Langendonck/Vercauteren e poi contro la coppia statunitense di Cory/Bradford per 2-0 (21-18, 21-15).