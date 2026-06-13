Cottafava/Dal Corso in semifinale ad Alanya

ALANYA (TURCHIA) -Prosegue spedita la marcia di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso nel Challenge di Alanya in Turchia.

I ragazzi del DT Nicolai, infatti, dopo aver conquistato nella giornata di ieri l’accesso ai quarti di finale superano con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-18) in 31’ di gioco gli svizzeri Friedli/Jordan, vincono la quarta gara nel torneo turco e conquistano l’accesso in semifinale.

Samuele e Gianluca torneranno in campo questa sera, alle ore 20.30, per sfidare gli inglesi Bello Jo/Bello Ja e provare a disputare la seconda finale consecutiva in un torneo Challenge del BPT dopo quella giocata e vinta a Nayarit (Messico).