ALANYA (TURCHIA)-.Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, dopo uno splendido percorso nel Challenge del Pro Tour di Alanya in Turchia,hanno dovuto inchinarsi oggi in semifinale a Bello Ja./Bello Jo. Per i ragazzi di Nicolai sfuma così il sogno di giocare la finale per il gradino più alto del podio. Nella semifinale andata in scena sulla sabbia turca nella serata di oggi, dopo aver vinto il primo set 21-16, gli azzurri hanno poi ceduto ai vantaggi (20-22) il secondo parziale e si sono dovuti inchinare di fronte alla scatenata coppia inglese per 9-15 nel tie break.
I ragazzi del DT Paolo Nicolai hanno raggiunto la semifinale dopo aver battuto gli argentini Amieva/Bueno agli ottavi e gli svizzeri Friedli/Jordan ai quarti e dopo aver conquistato il primato nella Pool B.
Cottafava/Dal Corso puntano al secondo podio consecutivo dopo il primo posto al Challenge messicano di marzo. Appuntamento, quindi, per domenica 14 giugno, alle ore 15, contro i brasiliani Adelmo/Mateus, sconfitti nell’altra semifinale dai tedeschi Henning/Pfretzschner, L. (vittoria per gli europei per 2-0 con il secondo set vinto ai vantaggi). La finale del torneo andrà in scena alle 17.