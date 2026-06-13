Cottafava/Dal Corso ko al tie break da Alanya

ALANYA (TURCHIA)-.Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, dopo uno splendido percorso nel Challenge del Pro Tour di Alanya in Turchia,hanno dovuto inchinarsi oggi in semifinale a Bello Ja./Bello Jo. Per i ragazzi di Nicolai sfuma così il sogno di giocare la finale per il gradino più alto del podio. Nella semifinale andata in scena sulla sabbia turca nella serata di oggi, dopo aver vinto il primo set 21-16, gli azzurri hanno poi ceduto ai vantaggi (20-22) il secondo parziale e si sono dovuti inchinare di fronte alla scatenata coppia inglese per 9-15 nel tie break.