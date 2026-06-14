C.Italiano: Gottardi/Orsi Toth e Sacripanti/Titta vincono a Falconara

A salire sul gradino più alto del podio nel tabellone femminile sono state Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, che in finale hanno superato Giada Bianchi e Claudia Scampoli. Nel torneo maschile, invece, successo per Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, che nell’ultimo atto hanno avuto la meglio su Marco Caminati ed Enrico Rossi.

La tre giorni di gare si è rivelata un grande successo, sia dal punto di vista sportivo che organizzativo, confermando le aspettative della vigilia. L’arenile di via Goito ha fatto da cornice a un fine settimana di grande beach volley, che ha ufficialmente aperto la stagione estiva del circuito nazionale. A dare il via al programma, il torneo di qualificazione che ha coinvolto 34 coppie maschili e 34 femminili. Sabato poi, la competizione è entrata nel vivo con il tabellone principale a sedici coppie per ciascun genere, fino ad arrivare alle sfide decisive della giornata conclusiva, con quarti di finale, semifinali e finali che hanno assegnato i primi titoli del 2026. In totale sono stati disputati 88 incontri nell’arco del weekend, con il pubblico che ha risposto in maniera importante facendo registrare una presenza costante sulle tribune e lungo tutta la spiaggia. L’evento ha così dato ufficialmente il via a un’estate che si preannuncia intensa per il beach volley italiano. Il prossimo appuntamento del circuito sarà a Termoli (CB), dove dal 19 al 21 giugno è in programma la prima tappa Gold della stagione.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile la finale ha visto di fronte due coppie azzurre, a conferma dell’elevato livello del movimento italiano. Ad avere la meglio sono state le campionesse italiane in carica Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth che hanno superato con il punteggio di 2-0 (21-16, 21-19) Giada Bianchi e Claudia Scampoli. A completare il podio sono state Alice Gradini e Federica Frasca, terze classificate al termine della manifestazione. Il terzo posto è stato infatti assegnato senza la disputa della finale, a seguito dell’infortunio occorso ad Arianna Barboni, in coppia con Claudia Puccinelli.

TABELLONE MASCHILE

Nel torneo maschile il successo è andato a Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, che hanno superato in finale Marco Caminati ed Enrico Rossi al termine di una sfida combattuta chiusa al tie-break sul 2-1 (21-19, 13-21, 15-13). Il terzo gradino del podio è stato conquistato da Raoul Acerbi e Tiziano Andreatta, che nella finale per il bronzo hanno avuto la meglio su Marco Ulisse e Giacomo Spadoni col punteggio di 2-1 (16-21, 21-17, 19-17).

A consegnare i riconoscimenti ai vincitori sono stati il sindaco Stefania Signorini e la consigliera nazionale FIPAV Silvia Strigazzi. Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte inoltre il presidente del CONI Marche Fabio Luna, il delegato regionale FIPAV Massimiliano Ortenzi, il presidente della FIPAV territoriale Guglielmo Mosca, l’assessore comunale allo Sport Ilenia Orologio e il vicesindaco Marco Giacanella. Presenti anche Letizia Genovese per la FIPAV, Sara Stimilli in rappresentanza della raffineria Api, Tarcisio Pacetti (presidente del Gruppo Amici per lo Sport), Nazzareno Ortenzi per Oro della Terra, Elena D’Urso per Mitama e Fulvio Taffoni di King of the Beach..

IL CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO ASSOLUTO

Falconara (AN): 12-14 giugno

Termoli (CB): 19-21 giugno – Gold

Marina di Ravenna (RA): 3-5 luglio

Marina di Modica (RG): 10-12 – Gold

San Cataldo (LE): 17-19 luglio

Montesilvano (PE): 31 luglio-2 agosto – Coppa Italia

Cordenons (PN): 7-9 agosto

Vasto (CH): 21-23 agosto

Caorle (VE): 4-6 settembre – Finali