C.Italiano: a Termoli la prima tappa Gold della stagione 

TERMOLI (CAMPOBASSO)- Dopo l’esordio stagionale andato in scena a Falconara Marittima, il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley 2026 si prepara a vivere uno dei suoi primi appuntamenti di maggior prestigio con la prima tappa Gold stagionale in programma a Termoli (CB) presso il Lido Le Dune. Un appuntamento che accenderà i riflettori sul litorale molisano e che rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso che porterà atlete e atleti fino all’atto conclusivo del 6 settembre a Caorle (VE), dove saranno incoronati i nuovi campioni d’Italia.

Anche nel 2026, il Campionato Italiano Assoluto si sviluppa attraverso nove tappe distribuite in otto regioni italiane, confermandosi il principale circuito nazionale della disciplina e uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sportiva. Un percorso che, stagione dopo stagione, continua a distinguersi per l’elevato livello tecnico delle competizioni e per la presenza dei migliori interpreti del beach volley italiano. La tappa Gold di Termoli si presenta dunque come un evento di assoluto rilievo; sulla sabbia molisana sono attese sfide di alto livello, con le coppie protagoniste pronte a contendersi punti preziosi per la classifica generale.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile, la testa di serie numero uno del torneo sarà la coppia formata da Alice Gradini e Federica Frasca, vicecampionesse d’Italia in carica e reduci dal terzo posto conquistato a Falconara Marittima. Con loro, partiranno dal main draw Chiara They e Sara Breidenbach, Claudia Puccinelli e Arianna Barboni, Sharin Rottoli e Oriola Shpuza, Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, Elisa Salvador e Anna Piccoli, Irene Enzo e Cindy Lee Fezzi, Sofia Orciani e Alice Pratesi, Jessica Belliero Piccinin e Francesca Michieletto, Serena Cimmino e Monica Pastorino.

TABELLONE MASCHILE

Nel tabellone maschile saranno presenti coppie di assoluto spessore nel panorama nazionale ed internazionale. Occhi puntati sui campioni d’Italia in carica Manuel Alfieri ed Alex Ranghieri, coppia numero uno del torneo. Partiranno sempre dal main draw Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi, Simone Podestà e Matteo Martino, Marco Viscovich e Davide Borraccino (neo-coppia vincitrice del primo Futures del Beach Pro Tour 2026 a Cervia – qui la news), Giacomo Spadoni e Marco Ulisse, Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, Tobia Marchetto e Michael Burgmann, Andrea Frinolli e Daniele Lupo, Enrico Rossi e Marco Caminati, e infine, la coppia che ha usufruito della wild card composta da Matteo Iurisci e Francesco Denina.

Il calendario completo del Campionato Assoluto

Falconara (AN): 12-14 giugno

Termoli (CB): 19-21 giugno – Gold

Marina di Ravenna (RA): 3-5 luglio

Marina di Modica (RG): 10-12 – Gold

San Cataldo (LE): 17-19 luglio

Montesilvano (PE): 31 luglio-2 agosto – Coppa Italia

Cordenons (PN): 7-9 agosto

Vasto (CH): 21-23 agosto

Caorle (VE): 4-6 settembre – Finali