C.Italiano: nella seconda giornata definiti i quarti di finale

TERMOLI (CAMPOBASSO)- Conclusa sulla sabbia di Termoli in Molise la seconda giornata della prima tappa Gold del Campionato Italiano di beach volley . Le partite di oggi hanno deteminato il quadro dei quarti di finale sia nel torneo femminile che in quello maschile.

Sono state quarantotto le sfide andate in scena sul litorale molisano, equamente divise tra torneo femminile e maschile, che hanno regalato spettacolo ed emozioni al pubblico presente. Al termine delle gare del tabellone principale sono state definite le prime quattro coppie qualificate ai quarti di finale in entrambe le competizioni. A completare il quadro delle migliori otto formazioni sono state poi le coppie vincitrici dei rispettivi turni a eliminazione diretta, andati in scena nel corso della giornata.

IL TABELLONE FEMMINILE

Due vittorie nella fase a gironi e accesso diretto ai quarti di finale nel torneo femminile per Chiara They e Sara Breidenbach, Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, Aurora Mattavelli e Alice Eaco, Jessica Belliero Piccinin e Francesca Michieletto.

Le quattro coppie che hanno invece superato i rispettivi incontri della fase a eliminazione diretta, conquistando così l’accesso ai quarti di finale, sono state quelle formate da Alice Gradini e Federica Frasca, Viola Massi e Sonia Galazzo, Ester Maestroni e Giulia Gorla, e Giada Benazzi con Agata Zuccarelli.

IL QUADRO DEI QUARTI DI FINALE | 21 GIUGNO

Campo 1, ore 8:15: Chiara They/Sara Breidenbach - Alice Gradini e Federica Frasca

Campo 2, ore 8:15: Viola Massi/Sonia Galazzo - Camilla Sanguigni e Sofia Balducci

Campo 3, ore 9:15: Giada Benazzi/Agata Zuccarelli - Jessica Belliero Piccinin/Francesca Michieletto

Campo 4, ore 9:15: Aurora Mattavelli/Alice Eaco - Ester Maestroni/Giulia Gorla

IL TABELLONE MASCHILE

Ad aggiudicarsi invece l’accesso diretto ai quarti di finale nel tabellone maschile, in virtù dei due successi nelle rispettive pool, sono stati Enrico Rossi e Marco Caminati, Giacomo Spadoni e Marco Ulisse, Artur Hajos e Lukas Philip Niemeier, Tobia Marchetto e Michael Burgmann.

A completare il tabellone dei quarti di finale, grazie al successo ottenuto negli ottavi, sono state le coppie composte da Marco Viscovich e Davide Borraccino, Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, Raoul Acerbi e Tiziano Andreatta e da Riccardo Iervolino e Matteo Marchesan

IL QUADRO DEI QUARTI DI FINALE | 21 GIUGNO

Campo 3, ore 10:15: Enrico Rossi/Marco Caminati - Marco Viscovich/Davide Borraccino

Campo 2, ore 10:15: Alex Ranghieri/Manuel Alfieri - Giacomo Spadoni/Marco Ulisse

Campo 2, ore 11:15: Artur Hajos/Lukas Philip Niemeier - Raoul Acerbi/Tiziano Andreatta

Campo 4, ore 11:15: Riccardo Iervolino/Matteo Marchesan - Tobia Marchetto/Michael Burgmann