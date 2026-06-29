Marchetto/Ierolino sul gradino più alto nel Future di Balikesir

BALIKESIR (TURCHIA)- Tobia Marchetto e Riccardo Iervolino centrano a Balikesir in Turchia un grande risultato per loro stessi e per l'intero movimento del beach volley italiano conquistando il Future, tappa del Beach Pro Tour. Partiti come testa di serie numero 15, gli azzurri hanno firmato un percorso di grande spessore, chiudendo il torneo con cinque successi in altrettanti incontri.

Per Tobia Marchetto si tratta del secondo successo consecutivo nel giro di pochi giorni: dopo aver conquistato la prima tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto di Termoli, il veneto arricchisce il proprio palmarès con un importante titolo internazionale. In semifinale, la coppia italiana ha superato con autorità gli ucraini Kozii/Nahornyi, imponendosi in due set con il punteggio di 21-12 e 21-14. Ancora più prestigiosa l'affermazione nella sfida decisiva contro i padroni di casa Özdemir/Kuru, primi nel seeding del torneo. Marchetto e Iervolino hanno gestito il match con sicurezza, chiudendo la finale sul 2-0 (21-16, 21-17) e conquistando il gradino più alto del podio al termine di un percorso praticamente perfetto.

A completare il podio maschile sono stati gli olandesi Van der Loo/Sengers, vittoriosi nella finale per il terzo posto sugli ucraini Kozii/Nahornyi al termine di una sfida combattuta conclusa al tie-break.

Nel tabellone femminile hanno rispettato i pronostici le ucraine Lazarenko/Kurnikova, che dopo il successo in semifinale contro le ceche Frommova/Honzovicova hanno conquistato il titolo superando in finale le spagnole Carro M. B./Paula in due set. Il terzo posto è andato invece alle olandesi Negenman/Hogenhout, capaci di riscattare la sconfitta in semifinale battendo la coppia ceca.

Buone notizie anche dal Future di Ginevra (Svizzera), dove l'Italia ha centrato un doppio piazzamento sul podio. Marco Ulisse e Giacomo Spadoni hanno chiuso la manifestazione al secondo posto, mentre Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi hanno conquistato la medaglia di bronzo.