Nell'Elite 16 di Gstaad in campo quattro coppie italiane

GSTAAD (SVIZZERA)- Riparte il grande circo del beach volley mondiale. Da oggi quattro coppie azzurre saranno in campo a Gstaad, in Svizzera, nel quinto Elite16 stagionale del Beach Pro Tour, il circuito internazionale che riunisce, tra eventi Elite e Challenge, i migliori interpreti della disciplina. Dopo i tre appuntamenti disputati in Brasile e quello andato in scena in Repubblica Ceca, il massimo circuito mondiale approda nella località svizzera, che quest'anno ospita la 26ª edizione del torneo. Proprio nei giorni scorsi, inoltre, la CEV ha annunciato che Gstaad sarà sede dei Campionati Europei di beach volley del 2027, motivo per cui l'Elite16 tornerà in calendario nella località svizzera a partire dal 2028.

Saranno quattro le coppie azzurre impegnate nella manifestazione. Nel torneo femminile, partiranno dalle qualifiche Giada Bianchi e Claudia Scampoli, impegnate domani alle 12 contro le statunitensi Flint/DeBerg. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, teste di serie numero 4 del torneo e attualmente ottave nel ranking mondiale FIVB, partiranno invece dal main draw e arrivano in Svizzera dopo il nono posto ottenuto all'Elite16 di Ostrava e, soprattutto, la medaglia d'argento conquistata all'Elite16 di Brasilia. Inserite nella pool D, faranno il loro esordio domani alle ore 18 contro una formazione proveniente dalle qualifiche.

Nel tabellone maschile, proveranno a staccare un pass per il main draw Manuel Alfieri ed Alex Ranghieri, che domani scenderanno sulla sabbia alle 10 per affrontare gli austriaci Waller/Pristauz, seconda testa di serie del tabellone preliminare. Partiranno dal tabellone principale Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso. Gli azzurri, attualmente diciottesimi nel ranking mondiale FIVB, stanno vivendo una stagione ricca di risultati di rilievo, impreziosita dalla vittoria del Challenge di Nayarit, conquistata a marzo, e dal terzo posto al Challenge di Alanya. Inseriti nella pool B, debutteranno domani alle ore 13 nella sfida contro i brasiliani Andre e Renato.