Mondiali Under 18: gli azzurri in ritiro a Formia

FORMIA (LATINA)- I giocatori selezionati per partecipare a Mondiali di Beach Volley Under 18 si ritroveranno da domani, venerdì 3 luglio nel Centro di preparazione olimpica B. Zauli di Formia (LT) per un breve collegiale di preparazione, prima della partenza, in programma il 6 luglio, alla volta dei Paesi Bassi, a L'Aia, dove dall’8 al 12 luglio andranno in scena i Campionati Mondiali Under 18.
Di seguito l'elenco completo dei giocatori, delle giocatrici e dello staff tecnico che prenderanno parte al collegiale.
LE ATLETE
Margherita Coretti (Centro Sport.Lib. Scorze’ A.D.); Micol Lafuenti (Green Volley PDP); Sofia Bruzzone*, Ilaria Nozza* (Pro Victoria Pallavolo S.R.L.)
LO STAFF
Davide Chaippini, Giorgia Gianandrea* (Allenatori)
GLI ATLETI
Federico Viscuso (Lube Volley); Jack Bernardini (IBeach ASD); Nicola Koerner* (Trentino Volley SRL SSD); Mattia Leghi* (Verona Volley SSD SRL)
LO STAFF
Emanuele Sbravati, Lorenzo Monti* (Allenatori)
*fino al 06/07