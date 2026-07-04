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A Gstaad Orsi Toth/Gottardi si fermano agli ottavi

La coppia azzurra, dopo tre vittorie consecutive, cedono al tie break 2-1 (21-18, 20-22, 15-11), in 50’ di gioco, alle statunitensi Donlin/Denaburg
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GstaadOrsi TothGottardi
A Gstaad Orsi Toth/Gottardi si fermano agli ottavi

GSTAAD (SVIZZERA)-Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nel quinto Elite16 stagionale del Beach Pro Tour in corso di svolgimento a Gstaad in Svizzera..

Le ragazze del DT Caterina De Marinis, infatti, dopo aver ottenuto tre vittorie in altrettante gare della pool D e, conseguentemente, aver centrato l’accesso  alla fase ad eliminazione diretta, si sono arrese alla coppia statunitense di Donlin/Denaburg. Il duo numero 18 del ranking mondiale ha battuto al tie-break 2-1 (21-18, 20-22, 15-11), in 50’ di gioco, la formazione federale costringendola dunque a salutare la manifestazione.

Per Valentina e Reka si tratta del secondo nono posto finale consecutivo in un torneo Elite16, dato che anche ad Ostrava (Repubblica Ceca) le azzurre erano state eliminate agli ottavi del torneo. Gottardi e Orsi Toth torneranno ora sulla sabbia per le finali di Cev Nations Cup; evento in programma a Budapest (Ungheria) dal 16 al 19 luglio.

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