Mondiali U 18: partono bene le coppie azzurre a L'Aia

L'AIA (OLANDA)- Sono ufficialmente iniziati ieri, mercoledì 8 luglio, i Campionati Mondiali Under 18 di beach volley, in programma a L'Aia (Paesi Bassi) fino al 12 luglio. Dopo la giornata inaugurale dedicata alle qualifiche, oggi è scattato il main draw della rassegna iridata, che vede protagonisti i migliori talenti del beach volley giovanile internazionale.

Presente nella fase principale della competizione anche l'Italia, rappresentata da due coppie azzurre: Margherita Coretti/Micol Lafuenti nel tabellone femminile e Jack Bernardini/Federico Viscuso in quello maschile. Entrambe le formazioni hanno fatto oggi il loro esordio nel main draw.

TORNEO MASCHILE

Esordio vincente per Bernardini/Viscuso nella pool C. La coppia azzurra ha infatti superato nella prima gara del torneo la Polonia di Robak/Gliszczyński con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-18), conquistando così i primi importanti punti nella corsa alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Domani gli azzurri torneranno sulla sabbia per disputare le ultime due sfide della fase a gironi: alle ore 9 affronteranno il Nicaragua di Barrios/Kempf, mentre alle 17:20 sarà la volta del Brasile con la coppia Gabriel/Bruno Fellipe.

TORNEO FEMMINILE

Due gli impegni odierni per Coretti/Lafuenti, inserite nella pool E. Le azzurre hanno aperto la propria avventura iridata questa mattina contro le brasiliane Clara/Luisa, uscite vincitrici con il punteggio di 2-0 (21-19, 21-17). Nel secondo match di giornata, Coretti/Lafuenti hanno prontamente riscattato il ko dell'esordio, superando 2-0 (21-9, 21-7) la Costa Rica di Moreno/Núñez conquistando così il primo successo nella competizione. Domani le azzurre chiuderanno la fase a gironi affrontando il Messico della coppia López/Perez, con inizio fissato alle ore 16:30.