C.Italiano: a Marina di Modica chiuse le qualificazioni

MARINA DI MODICA (RAGUSA)- Si è chiusa con le gare di qualificazione la prima giornata della seconda tappa Gold stagionale del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, in corso di svolgimento sulla spiaggia di Marina di Modica (RG). La giornata inaugurale ha visto le coppie in gara contendersi l’accesso al tabellone principale della manifestazione, al termine di un intenso programma di incontri che ha aperto ufficialmente il weekend di grande spettacolo sulla sabbia siciliana.

Al termine delle qualificazioni è stato così definito il quadro del main draw, che prenderà il via nella giornata di domani, sabato 11 luglio, a partire dalle 8:30 con l’ingresso in gara delle migliori coppie del circuito nazionale, pronte a contendersi i punti in palio e il successo nella seconda tappa Gold della stagione.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile le sei coppie che si sono qualificate al main draw sono: Elisa Tonello/Francesca Pastore, Lee Fezzi Cindy/Irene Enzo, Anna Pelloia/Maria Rachele Mancinelli, Valentina Torrese/Martina Biancini, Sofia Arcaini/Eleonora Annibalini, Courtney Schwan/Alice Eaco.

Questo l’elenco completo delle sedici coppie che domani parteciperanno al tabellone principale: Chiara They e Sara Breidenbach, Alice Gradini e Federica Frasca, Erika Ditta e Giada Benazzi, Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli, Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, Jessica Belliero Piccinin e Francesca Michieletto, Sharin Rottoli e Oriola Shpuza, Anna Piccoli ed Elisa Salvador, Alice Pratesi e Sofia Orciani, Sara Franzoni e Valeria Tallevi Diotallevi, Elisa Tonello e Francesca Pastore, Lee Fezzi Cindy e Irene Enzo, Anna Pelloia e Maria Rachele Mancinelli, Valentina Torrese e Martina Biancini, Sofia Arcaini e Eleonora Annibalini, Courtney Schwan e Alice Eaco.

TABELLONE MASCHILE

Nel torneo maschile le sei formazioni che hanno staccato il pass per il tabellone principale sono: Matteo Camozzi/Nicolò Siccardi, Luca Cravera/Federico Geromin, Daniele Sablone/Paolo Ficosecco, Matteo Camerani/Matteo Bellucci, Alessandro Carucci/Alessandro Preti, Edoardo Pantalei/Andrea Lupo.

Queste le sedici coppie che saranno impegnate nel main draw maschile domani: Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, Giacomo Spadoni e Marco Ulisse, Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi, Tobia Marchetto e Michael Burgmann, Davide Borraccino e Marco Viscovich, Marco Caminati ed Enrico Rossi, Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, Simone Podestà e Paolo Ingrosso, Andrea Frinolli e Daniele Lupo, Michele Luisetto e Fabrizio Mussa, Matteo Camozzi e Nicolò Siccardi, Luca Cravera e Federico Geromin, Daniele Sablone e Paolo Ficosecco, Matteo Camerani e Matteo Bellucci, Alessandro Carucci e Alessandro Preti, Edoardo Pantalei e Andrea Lupo.