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C.Italiano: definiti i quarti, domani si gioca per il trofeo

A Marina di Modica nella prima giornata del main draw della seconda tappa Gold della kermesse organizzata dalla Fipav, completato il quadro delle migliori otto coppie maschili e delle migliori otto femminili
2 min
Campionato ItalianoTappa GoldMarina di Modica
C.Italiano: definiti i quarti, domani si gioca per il trofeo

MARINA DI MODICA (RAGUSA)- Sulla spiaggia di Marina di Modica in provincia di Ragusa, è andata in scena la seconda giornata della seconda tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto di beach volley. Dopo le qualificazioni disputate nella giornata inaugurale, oggi, sabato 11 luglio, l’attenzione si è spostata sul main draw e sugli incontri decisivi per l’accesso ai quarti di finale.

Al termine delle gare del tabellone principale sono state definite le prime quattro coppie qualificate ai quarti di finale in entrambe le competizioni. A completare il quadro delle migliori otto formazioni sono state poi le coppie vincitrici dei rispettivi turni a eliminazione diretta, andati in scena nel corso della giornata. Domani, domenica 12 luglio, la manifestazione entrerà nella sua fase conclusiva con i quarti di finale, le semifinali e le finali che assegneranno i titoli della seconda tappa Gold stagionale.

TABELLONE FEMMINILE

Due vittorie nella fase a gironi e accesso diretto ai quarti di finale nel torneo femminile per Chiara They e Sara Breidenbach, Alice Gradini e Federica Frasca, Jessica Belliero Piccinin e Francesca Michieletto e Claudia Puccinelli ed Aurora Mattavelli. 

Le quattro coppie che hanno invece superato i rispettivi incontri della fase a eliminazione diretta, staccando dunque il pass per i quarti di finale, sono state quelle formate da Sharin Rottoli ed Oriola Shpuza, Anna Pelloia e Maria Rachele Mancinelli, Sara Franzoni e Valeria Tallevi Diotallevi, Alice Eaco e Courtney Schwan. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

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