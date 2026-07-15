CEV Nations CUP: quattro coppie azzurre in campo a Budapest

Ai nastri di partenza nel torneo maschile Samuele Cottafava/Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich/Davide Borraccino, protagonisti di un percorso netto nella fase di qualificazione disputata a Madrid. Le due formazioni hanno infatti vinto tutti gli incontri del proprio raggruppamento, conquistando dunque il pass per le finals ungheresi .

Nel tabellone femminile, l'Italia sarà rappresentata da Valentina Gottardi/Reka Orsi Toth e Claudia Scampoli/Giada Bianchi. Le azzurre hanno conquistato l'accesso alla fase finale grazie al secondo posto ottenuto nella Pool D della fase di qualificazione disputata a Cesis (Lettonia), dove la nazionale italiana ha superato Bulgaria e Portogallo, cedendo soltanto alle padrone di casa lettoni. Un risultato che è valso il pass per l’ultimo atto della manifestazione in Ungheria .

Introdotta nel 2022, la Nations Cup rappresenta una formula unica nel panorama del beach volley internazionale: ogni Paese è infatti rappresentato da due coppie per genere, che competono come squadra nazionale. Le formazioni saranno suddivise in due gironi; le prime classificate accederanno direttamente alle semifinali, mentre seconde e terze si sfideranno nei quarti di finale incrociati per conquistare gli ultimi posti tra le migliori quattro.

Complessivamente saranno undici le nazioni rappresentate nella manifestazione: Repubblica Ceca, Ungheria, Israele, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Slovenia, Turchia e Ucraina. Oltre al prestigio del titolo continentale, la Nations Cup mette in palio per la nazione vincitrice un posto aggiuntivo ai Campionati Europei di beach volley, in programma dal 12 al 16 agosto a Stare Jablonki, in Polonia.

PROGRAMMA GARE | 16 LUGLIO

Tabellone Femminile:

Ore 10: Scampoli/Bianchi (ITA) - Thelle/Steinsvåg (NOR)

Ore 10:45: Gottardi/Orsi Toth (ITA) - Pavlova/Sunniva (NOR)

Ore 13:45: Scampoli/Bianchi (ITA) - Kleiblova/Dvorníková (CZE)

Ore 14: Gottardi/Orsi Toth (ITA) - Lorenzova/Tomasova (CZE)

Tabellone Maschile:

Ore 13:45: Sonneville/Groenewold (NLD) – Viscovich/Borraccino (ITA)

Ore 14: Boermans/Brouwer (NLD) – Cottafava/Dal Corso (ITA)