C.Italiano: a San Cataldo vincono Mancinelli/Pelloia e Iervolino/Marchesan

SAN CATALDO (LECCE)- Si è conclusa oggi, domenica 19 luglio, sulla spiaggia di San Cataldo (LE), la quinta tappa stagionale del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley 2026. Prosegue dunque il circuito nazionale FIPAV, che anche quest'anno prevede nove appuntamenti distribuiti lungo tutto lo stivale. Nel tabellone femminile a conquistare il gradino più alto del podio sono state Maria Rachele Mancinelli e Anna Pelloia, protagoniste di un percorso di alto livello culminato con il successo nella finale. Nel torneo maschile, invece, il titolo è andato a Riccardo Iervolino e Matteo Marchesan, che hanno conquistato la vittoria al termine dell'ultimo atto della manifestazione.

Archiviato l'appuntamento di San Cataldo, il circuito nazionale FIPAV si prepara ora al prossimo importante evento della stagione. Dal 31 luglio al 2 agosto il Campionato Italiano Assoluto farà infatti tappa a Montesilvano (PE), dove andrà in scena anche la Coppa Italia.

Tabellone femminile

Nel tabellone femminile a conquistare il titolo sono state Maria Rachele Mancinelli e Anna Pelloia. Partite dal main draw, la coppia allenata da Luca Marianni ha superato in finale al tie-break, con il punteggio di 2-1 (11-21, 21-15, 16-14) Sharin Rottoli ed Oriola Shpuza. A completare il podio sono state Cindy Lee Fezzi e Jessica Belliero Piccinin che, nella finale per il terzo posto, hanno avuto la meglio sempre al tie-break (21-11, 18-21, 15-13) su Anna Piccoli ed Elisa Salvador.

Tabellone maschile

Nel tabellone maschile a conquistare il successo sono stati Riccardo Iervolino e Matteo Marchesan che si sono imposti al tie-break, col punteggio di 2-1 (21-18, 23-25, 15-10) al termine di una finale combattuta contro Michele Luisetto e Fabrizio Mussa. Sul terzo gradino del podio sono saliti Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi che, in 43 minuti di gioco, hanno superato con un netto 2-0 (21-18, 21-16) Mauro Sacripanti e Giacomo Titta.

IL CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO ASSOLUTO

Falconara (AN): 12-14 giugno

Termoli (CB): 19-21 giugno – Gold

Marina di Ravenna (RA): 3-5 luglio

Marina di Modica (RG): 10-12 – Gold

San Cataldo (LE): 17-19 luglio

Montesilvano (PE): 31 luglio-2 agosto – Coppa Italia

Cordenons (PN): 7-9 agosto

Vasto (CH): 21-23 agosto

Caorle (VE): 4-6 settembre – Finali