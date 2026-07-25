SHANGLUO (CINA)- Prosegue il cammino di Manuel Alfieri e Alex Ranghieri nel settimo e ultimo Challenge stagionale del Beach Pro Tour 2026 in corso di svolgimento a Shangluo in Cina. La coppia azzurra ha raggiunto i quarti di finale.

Dopo aver chiuso al primo posto la Pool C grazie ai successi ottenuti nella fase a gironi contro i cechi Semerad/Štoček e i norvegesi Sebastian e Jonah Andre Kjemperud, il duo tricolore è tornato oggi sulla sabbia per disputare gli ottavi di finale. Alfieri e Ranghieri hanno confermato il loro ottimo momento di forma superando con un netto 2-0 (21-18, 21-14) i lettoni Bedritis/Rinkevics, centrando così la qualificazione ai quarti di finale.

Gli italiani torneranno in campo domani, sabato 25 luglio, alle ore 11.20 italiane, per affrontare la coppia tedesca Ehlers/Wüst in un match che metterà in palio l'accesso alle semifinali.