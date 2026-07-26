Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

A Shangluo Alfieri/Ranghieri cadono ai Quarti

Il tandem italiano si arrende 2-1 (22-24, 21-18, 15-11) al tie break ai tedeschi Ehlers/Wüst concludendo con qualche rimpianto il torneo cinese comunque archiviano in modo molto positivo
1 min
ShangluoAlfieriRanghieri
A Shangluo Alfieri/Ranghieri cadono ai Quarti

SHANGLUO (CINA)-Si ferma ai quarti di finale la corsa di Alfieri/Ranghieri nel settimo e ultimo Challenge stagionale del Beach Pro Tour 2026,  a Shangluo in Cina. 

Dopo aver chiuso al primo posto la Pool C grazie ai successi ottenuti nella fase a gironi contro i cechi Semerad/Štoček e i norvegesi Sebastian e Jonah Andre Kjemperud e aver poi superato negli ottavi di finale i lettoni Bedritis/Rinkevics con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-14), Alfieri e Ranghieri sono tornati oggi sulla sabbia per disputare il match valido per l'accesso alle semifinali.

La formazione tricolore ha lottato fino all'ultimo, ma si è dovuta arrendere al tie-break ai tedeschi Ehlers/Wüst, vittoriosi con il punteggio di 2-1 (22-24, 21-18, 15-11). Si conclude così ai quarti di finale il cammino della coppia italiana nel torneo cinese, al termine di un percorso caratterizzato da prestazioni convincenti e da un piazzamento tra le migliori otto formazioni della manifestazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS