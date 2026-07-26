A Shangluo Alfieri/Ranghieri cadono ai Quarti

Dopo aver chiuso al primo posto la Pool C grazie ai successi ottenuti nella fase a gironi contro i cechi Semerad/Štoček e i norvegesi Sebastian e Jonah Andre Kjemperud e aver poi superato negli ottavi di finale i lettoni Bedritis/Rinkevics con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-14), Alfieri e Ranghieri sono tornati oggi sulla sabbia per disputare il match valido per l'accesso alle semifinali.

La formazione tricolore ha lottato fino all'ultimo, ma si è dovuta arrendere al tie-break ai tedeschi Ehlers/Wüst, vittoriosi con il punteggio di 2-1 (22-24, 21-18, 15-11). Si conclude così ai quarti di finale il cammino della coppia italiana nel torneo cinese, al termine di un percorso caratterizzato da prestazioni convincenti e da un piazzamento tra le migliori otto formazioni della manifestazione.