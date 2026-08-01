A Montesilvano chiuse le qualificazioni, da oggi le gare del main draw

MONTESILVANO (PESCARA)-Conclusa a Montesilvano in provincia di Pescara la prima giornata, dedicata alle qualificazioni, della terza tappa Gold del Campionato Italiano di beach volley che assegnerà punti pesanti e la Coppa Italia. Le coppie in gara si sono contese gli ultimi pass per il tabellone principale, al termine di una lunga giornata che ha aperto ufficialmente il weekend sulla sabbia abruzzese
Definito il quadro del main draw, la competizione entrerà nel vivo oggi, sabato 1 agosto, dalle ore 8.30, con l’esordio delle migliori coppie del circuito nazionale, pronte a sfidarsi per punti preziosi in classifica e per la conquista della terza tappa Gold della stagione e della Coppa Italia. Un appuntamento importante anche in ottica finali del Campionato Italiano Assoluto, in programma nell’ultimo weekend di settembre a Caorle (VE), con la classifica destinata ad assumere un peso sempre maggiore nella corsa al titolo.
TABELLONE FEMMINILE
Nel tabellone femminile, hanno conquistato l’accesso al main draw grazie ai due successi di giornata le seguenti sei coppie: Sara Franzoni e Valeria Tallevi Diotallevi, Valentina Torrese e Martina Biancini, Sofia Arcaini e Irene Enzo, Maria Rachele Mancinelli e Anna Pelloia, Martina Montedoro e Alessia Ujka, Beatrice Meniconi e Sonia Galazzo.
Questo l’elenco completo delle sedici coppie che domani parteciperanno al tabellone principale: Alice Gradini e Federica Frasca, Chiara They e Sara Breidenbach, Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli, Erika Ditta e Giada Benazzi, Jessica Belliero Piccinin e Francesca Michieletto, Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, Sharin Rottoli e Oriola Shpuza, Sofia Orciani e Alice Pratesi, Anna Piccoli ed Elisa Salvador, Sofia Bruzzone e Ilaria Nozza, Sara Franzoni e Valeria Tallevi Diotallevi, Valentina Torrese e Martina Biancini, Sofia Arcaini e Irene Enzo, Maria Rachele Mancinelli e Anna Pelloia, Martina Montedoro e Alessia Ujka, Beatrice Meniconi e Sonia Galazzo.
TABELLONE MASCHILE
Nel tabellone maschile, le sei coppie che hanno staccato il pass per il main draw grazie ai due successi ottenuti nelle qualificazioni odierne sono: Daniele Lupo e Andrea Frinolli, Edoardo Pantalei ed Edoardo Lupo, Matteo Camozzi e Nicolo’ Siccardi, Marco Tascone e Matteo Bertoli, Dennis Leonelli e Fabio Brofiga Franchi, Paolo Ingrosso e Simone Podesta'.
Queste le sedici coppie che saranno impegnate nel main draw maschile domani: Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, Giacomo Spadoni e Marco Ulisse, Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi, Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, Marco Viscovich e Davide Borraccino, Tobia Marchetto e Michael Burgmann, Marco Caminati ed Enrico Rossi, Riccardo Iervolino e Matteo Marchesan, Matteo Iurisci e Francesco Denina, Marco Di Felice e Simone Fabbri, Daniele Lupo e Andrea Frinolli, Edoardo Pantalei ed Edoardo Lupo, Matteo Camozzi e Nicolo’ Siccardi, Marco Tascone e Matteo Bertoli, Dennis Leonelli e Fabio Brofiga Franchi, Paolo Ingrosso e Simone Podesta'.
IL DETTAGLIO | DOMENICA 2 AGOSTO
Ore 10:00 Prima semifinale femminile diretta RAI Play
Ore 11:00 Seconda semifinale femminile diretta RAI Play
Ore 12:00 Prima semifinale maschile diretta RAI Play
Ore 13:00 Seconda semifinale maschile diretta RAI Play
Ore 17:15 Finale femminile Diretta RAI Sport/Sky Sport Mix
Ore 18.15 Finale maschile Diretta RAI Sport/Sky Sport Mix
IL CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO ASSOLUTO
Falconara (AN): 12-14 giugno
Termoli (CB): 19-21 giugno – Gold
Marina di Ravenna (RA): 3-5 luglio
Marina di Modica (RG): 10-12 – Gold
San Cataldo (LE): 17-19 luglio
Montesilvano (PE): 31 luglio-2 agosto – Coppa Italia
Cordenons (PN): 7-9 agosto
Vasto (CH): 21-23 agosto
Caorle (VE): 4-6 settembre – Finali