Lafuenti/Bozzoli a Lorca ko in semifinale

LORCA (SPAGNA)-Si ferma in semifinale la corsa di Micol Lafuenti e Marta Bozzoli nel Wevza Under 18 in corso di svolgimento a Lorca, in Spagna, sede del torneo WEVZA Under 18 di beach volley. La coppia femminile italiana è stata superata in semifinale dalle svizzere Gähwiler/Eugster con il punteggio di 2-1 (21-13, 16-21, 17-15) e tornerà in campo oggi, sabato 1 agosto, alle ore 18, per la finale 3°/4° posto contro le tedesche Neboh/Schulz. Si è invece conclusa ai quarti di finale l’avventura nel torneo maschile di Mattia Leghi e Nicola Koerner. Il torneo assegna anche la qualificazione ai Campionati Europei Under 18 CEV 2026, in programma dal 17 al 20 settembre a Foça, nella provincia di Smirne (Turchia).