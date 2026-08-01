C.Italiano: definite le coppie che si sfideranno nei quarti a Montesilvano

Dopo le qualifiche disputate nella giornata inaugurale, oggi, sabato 1 agosto, l’attenzione si è spostata sul main draw e sugli incontri decisivi per l’accesso ai quarti di finale. Al termine delle gare del tabellone principale sono state definite le prime quattro coppie qualificate ai quarti di finale in entrambe le competizioni. A completare il quadro delle migliori otto formazioni sono state poi le coppie vincitrici dei rispettivi turni a eliminazione diretta, andati in scena nel pomeriggio.

Domani la manifestazione entrerà nella sua fase conclusiva con i quarti di finale, le semifinali e le finali, che assegneranno i titoli della terza tappa Gold stagionale e la Coppa Italia. Quello di Montesilvano rappresenta inoltre un appuntamento di fondamentale importanza anche in ottica finali del Campionato Italiano Assoluto, in programma nell’ultimo weekend di settembre a Caorle (VE), con la classifica che assume un peso sempre maggiore nella corsa al titolo tricolore.

TABELLONE FEMMINILE

Due vittorie nella fase a gironi e accesso diretto ai quarti di finale nel torneo femminile per Alice Gradini e Federica Frasca, Chiara They e Sara Breidenbach, Erika Ditta e Giada Benazzi, Maria Rachele Mancinelli e Anna Pelloia.

Le quattro coppie che hanno invece superato i rispettivi incontri della fase a eliminazione diretta, staccando dunque il pass per i quarti di finale, sono state quelle formate da Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli, Jessica Belliero Piccinin e Francesca Michieletto, Sharin Rottoli e Oriola Shpuza.

IL QUADRO DEI QUARTI DI FINALE | 2 AGOSTO

Ore 8:15, Campo Centrale: Alice Gradini/Federica Frasca - Jessica Belliero Piccinin/Francesca Michieletto

Ore 8:15, Campo Fipav Abruzzo: Sharin Rottoli/Oriola Shpuza - Maria Rachele Mancinelli/Anna Pelloia

Ore 9:15, Campo Wilson: Erika Ditta/Giada Benazzi - Camilla Sanguigni/ Sofia Balducci

Ore 9:15, Campo Freddy: Claudia Puccinelli/Aurora Mattavelli - Chiara They/Sara Breidenbach

TABELLONE MASCHILE

Ad aggiudicarsi l’accesso diretto ai quarti di finale nel tabellone maschile, in virtù dei due successi nelle rispettive pool, sono stati Riccardo Iervolino e Matteo Marchesan, Marco Caminati ed Enrico Rossi, Marco Viscovich e Davide Borraccino, Matteo Camozzi e Nicolo’ Siccardi.

A completare il tabellone dei quarti di finale, grazie al successo ottenuto negli ottavi, sono state le coppie composte da Giacomo Spadoni e Marco Ulisse, Tobia Marchetto e Michael Burgmann, Paolo Ingrosso e Simone Podestà, Mauro Sacripanti e Giacomo Titta.

IL QUADRO DEI QUARTI DI FINALE | 2 AGOSTO

Ore 10:15, Campo Fipav Abruzzo: Marco Caminati/Enrico Rossi - Mauro Sacripanti e Giacomo Titta

Ore 10:15, Campo Freddy: Tobia Marchetto/Michael Burgmann - Marco Viscovich/Davide Borraccino

Ore 11:15, Campo Fipav Abruzzo: Matteo Camozzi/Nicolo’ Siccardi – Giacomo Spadoni/Marco Ulisse

Ore 11:15, Campo Wilson: Paolo Ingrosso/Simone Podestà - Riccardo Iervolino/Matteo Marchesan