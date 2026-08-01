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Wevza Under 18: Lafuenti/Bozzoli ai piedi del podio

Nella finale per il terzo posto la coppia italiana è stata sconfitta per 2-0 (21-16, 21-19) dalle tedesche Neboh/Schulz
1 min
Wevza Under 18LorcaBozzoli
Wevza Under 18: Lafuenti/Bozzoli ai piedi del podio

LORCA (SPAGNA)-Si ferma ai piedi del podio la corsa della coppia femminile italiana Micol Lafuenti e Marta Bozzoli a Lorca in Spagna nel torneo WEVZA Under 18 di beach volley di Lorca, in Spagna, mentre la coppia maschile composta da Mattia Leghi e Nicola Koerner aveva concluso la propria avventura ai quarti di finale  Il torneo metteva inoltre in palio la qualificazione ai Campionati Europei Under 18 CEV 2026, in programma dal 17 al 20 settembre a Foça, nella provincia di Smirne (Turchia).

Nel torneo femminile, Lafuenti e Bozzoli hanno chiuso al primo posto la Pool D grazie alle tre vittorie ottenute contro le spagnole Aguirre/Labad, le francesi Mir/Berthaudeau e le olandesi Linotte/Vellekoop, conquistando così l’accesso ai quarti di finale. Le azzurre hanno poi superato in rimonta le spagnole Aslan/Cuadrado con il punteggio di 2-1 (18-21, 21-15, 15-10), staccando il pass per la semifinale, dove sono state sconfitte al tie-break dalle svizzere Gähwiler/Eugster per 2-1 (21-13, 16-21, 17-15). Nella finale 3°/4° posto, disputata oggi, sabato 1 agosto, Lafuenti/Bozzoli sono state superate dalle tedesche Neboh/Schulz con il punteggio di 2-0 (21-16, 21-19), chiudendo così il torneo al quarto posto.

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