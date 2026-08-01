Rio de Janeiro: Dal Corso/Cottafava ko agli ottavi

Gli italiani hanno chiuso il proprio percorso cedendo al tie-break ai padroni di casa Evandro/Arthur Lanci con il punteggio di 2-1 (21-23, 21-19, 15-11).

Dopo le due sconfitte iniziali nella Pool B contro gli australiani Hodges/Hood e i lettoni Plavins/Fokerots, Cottafava e Dal Corso avevano conquistato il passaggio del turno grazie al successo sui brasiliani Lucas Sampaio/João Pedro. Gli azzurri avevano poi staccato il pass per gli ottavi di finale superando gli olandesi Luini/Immers al tie-break (18-21, 21-17, 16-14) nel turno Lucky Losers, prima di arrendersi al Brasile al termine di una sfida combattuta.

Archiviato l’appuntamento brasiliano, il prossimo impegno internazionale per la coppia federale sarà rappresentato dai Campionati Europei, in programma a Stare Jablonki (Polonia) dal 12 al 16 agosto. Nei giorni scorsi, a Varsavia, è stato effettuato il sorteggio dei gironi: Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso sono stati inseriti nella Pool G insieme ai padroni di casa Łosiak/Bryl, agli inglesi Javier e Joaquin Bello e agli svizzeri Dillier/Flückiger.