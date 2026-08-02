C.Italiano: sul gradino più alto Frasca/Gradini e Borraccino/Viscovich

MONTESILVANO (PESCARA)- E'andata in archivio a Montesilvano in provincia di Pescara la terza tappa Gold del Campionato Italiano di beach volley che ha messo in palio anche la Coppa Italia. Le coppie vincitrici sulla sabbia abruzzese sono state Alice Gradini e Federica Frasca nel torneo femminile, e Marco Viscovich/Davide Borraccino nel tabellone maschile.

Alice Gradini e Federica Frasca hanno conquistato la vittoria al termine di un percorso impeccabile, chiuso senza sconfitte. La coppia ha dominato la fase a gironi con due vittorie in altrettante gare, risultato che ha garantito l'accesso diretto ai quarti di finale. Nella mattinata decisiva sono poi arrivati altri due successi in due set: nei quarti di finale contro Jessica Belliero Piccinin e Francesca Michieletto e la vittoria nella semifinale contro Maria Rachele Mancinelli e Anna Pelloia, che è valsa il pass per l'atto conclusivo. In finale poi, netta l’affermazione su They e Breidenbach che ha permesso alla coppia di chiudere al meglio il torneo.

Percorso praticamente perfetto anche per Marco Viscovich e Davide Borraccino, protagonisti di un torneo chiuso senza sconfitte. Dopo aver conquistato due vittorie nella fase a gironi, il duo ha superato Tobia Marchetto e Michael Burgmann ai quarti di finale, staccando il pass per l'ultimo atto al termine di un'altra battaglia al tie-break in semifinale contro Marco Caminati ed Enrico Rossi. In finale, Viscovich e Borraccino hanno completato la loro cavalcata imponendosi su Ingrosso e Podestà.

Archiviata la terza tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, il circuito si prepara ora a fare tappa a Cordenons (PN) che dal 7 al 9 agosto ospiterà il settimo appuntamento stagionale.

La Finale Femminile

Alice Gradini/Federica Frasca – Chiara They/Sara Breidenbach 2-0 (21-19, 21-15)

Il primo set è il più equilibrato del match: dopo una fase iniziale caratterizzata da continui scambi punto a punto (2-2, 6-8, 8-8 e 10-10), Gradini e Frasca trovano il primo allungo sul 15-13. They e Breidenbach restano in scia fino al 19-19, ma nel finale la coppia allenata da Diego Segalini piazza lo sprint decisivo, chiudendo il parziale sul 21-19. Nel secondo set Gradini e Frasca prendono in mano il controllo della gara già dalle prime battute. Dopo l’iniziale equilibrio, trovano il break sull'8-6, incrementando progressivamente il vantaggio fino al 13-9 e al 15-11. Il margine aumenta sul 18-13, consentendo alla coppia di amministrare senza difficoltà gli ultimi scambi e di chiudere il parziale sul 21-15.

A salire sul terzo gradino del podio sono state Maria Rachele Mancinelli e Anna Pelloia che, in due set (23-21, 21-18), si sono imposte su Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, dando continuità all'ottimo momento di forma dopo il primo posto conquistato a San Cataldo lo scorso weekend.

MVP DEL TORNEO FEMMINILE: Federica frasca

La Finale maschile

Marco Viscovich/Davide Borraccino - Paolo Ingrosso/Simone Podestà 2-0 (21-18, 21-12)

Ingrosso e Podestà approcciano meglio il match, portandosi subito avanti sul 2-5 e poi sul 4-8. La reazione del duo federale, però, è immediata: Viscovich e Borraccino ristabiliscono la parità sul 9-9 e successivamente sul 12-12, prima di piazzare il break decisivo che vale il 16-13. Con un Borraccino protagonista soprattutto a muro, il vantaggio viene amministrato fino al 21-18 che consegna il primo set alla coppia. Nel secondo parziale Viscovich e Borraccino cambiano subito ritmo, prendendo il controllo del gioco fin dalle prime battute (5-2, 7-3, 11-8). Il margine cresce ulteriormente sul 14-9 e i due amministrano con autorità il finale di set, chiudendo sul 21-12 e conquistando con pieno merito la finale in due set, oltre alla vittoria della tappa e della Coppa Italia.

Sul gradino più basso del podio chiudono Marco Caminati ed Enrico Rossi, vittoriosi nella finale per il terzo posto contro Matteo Camozzi e Nicolò Siccardi con un netto 2-0 (21-17, 21-17).

MVP DEL TORNEO MASCHILE: Davide Borraccino

IL CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO ASSOLUTO

Falconara (AN): 12-14 giugno

Termoli (CB): 19-21 giugno – Gold

Marina di Ravenna (RA): 3-5 luglio

Marina di Modica (RG): 10-12 – Gold

San Cataldo (LE): 17-19 luglio

Montesilvano (PE): 31 luglio-2 agosto – Coppa Italia

Cordenons (PN): 7-9 agosto

Vasto (CH): 21-23 agosto

Caorle (VE): 4-6 settembre – Finali