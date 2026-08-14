Europei: Gottardi/Orsi Toth chiudono al nono posto

La coppia allenata da Caterina De Marinis si è arresa agli otttavi al cospetto delle francesi vicecampionesse d’Europa in carica, Vieira/Chamereau, che hanno con un secco 2-0 (21-17, 21-8) costringendole al nono posto finale in classifica. Gottardi e Orsi Toth non sono riuscite a reagire, dopo aver perso il primo parziale, e hanno terribilmente sofferto le transalpine che non hanno mai abbassato il ritmo di gioco e hanno chiuso facilmente i discorsi.

La cronaca del match

GOTTARDI/ORSI TOTH – VIEIRA/CHAMEREAU 0-2 (17-21, 8-21)

Nel primo set, dopo un breve vantaggio azzurro (4-2) e una fase di equilibrio (6-6), sono le francesi a provare per prime a scappare (7-11, 9-12, 12-14). Vale e Reka ristabiliscono la parità sul 14-14, ma Vieira/Chamereau non abbassano la guardia e concedono solamente altri 3 punti all’Italia. 17-21 il finale.

Nella seconda frazione Gottardi/Orsi Toth soffrono sin dai primi scambi (0-3, 1-6, 5-9). La Francia si porta poi sul 5-14 e non si fa più riprendere fino all’8-21 che chiude i giochi.

Le parole di Caterina De Marinis

« Sicuramente siamo delusi. Non era questo il torneo che volevamo fare però il campo dice che oggi non abbiamo meritato la vittoria. La nostra partita è stata al di sotto delle nostre possibilità. La Francia ha fatto la partita che avremmo dovuto giocare noi: con coraggio e senza paura. Ho avuto la sensazione che fossimo impaurite e poco decise nelle cose che potevamo fare. Ci sono tante cose positive ma anche tante sulle quali dobbiamo migliorare per poter competere sempre ai vertici con le squadre migliori. In questo momento però dobbiamo lavorare sicuramente sul side-out ».