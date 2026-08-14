Europei: Cottafava/Dal Corso si arrendono ai francesi Rotar/Gauthier-Rat

STARE JABLONKI (POLONIA)- Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso sono fuori dalla corsa per le medaglie del Campionato Europeo di beach volley in corso di svolgimento a Stare Jablonki in Polonia. I ragazzi allenati da Paolo Nicolai, che avevano vinto entrambi i match della Pool G, oggi si sono dovuti arrendere per 2-0 (21-18, 21-11) negli ottavi di finale ai francesi Teo Rotar e Arnaud Gauthier-Rat che hanno sconfitto la coppia italiana in appena 31' di gioco. Il team medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo 2025, dopo un primo set combattuto ha cambiato marcia, ha imposto nettamente il suo gioco e non ha lasciato scampo a Samuele e Gianluca.

La cronaca

COTTAFAVA/DAL CORSO – ROTAR/GAUTHIER-RAT 0-2 (18-21, 11-21)

Nel primo parziale gli azzurri partono forte (3-0, 5-3) ma la Francia riporta subito la gara in equilibrio (6-6, 9-9). Al tempo tecnico l’Italia è sopra di una lunghezza, ma al rientro in campo i transalpini alzano il ritmo (12-14, 17-19) e conquistano il set grazie a un servizio out di Dal Corso (18-21).

Nel secondo set sono ancora gli azzurri a ottenere il vantaggio nei primissimi scambi (4-2, 6-3), ma Rotar e Gauthier-Rat accelerano subito dopo prendendo le distanze (8-12, 10-15, 11-18) che Samuele e Gianluca non riescono più a colmare. 11-21 il finale.

Le parole di Paolo Nicolai

« A questo livello la velocità con la quale riesci ad adattarti a determinate situazioni di gioco fa la differenza. Noi in due o tre situazioni, soprattutto nel primo set, dove eravamo riusciti a prendere un po’ di vantaggio non ci siamo adattati. Abbiamo sofferto la loro battuta corta e non abbiamo trovato le contromisure. Nel secondo parziale c’è stato equilibrio nella prima parte e poi abbiamo avuto un crollo. Devo dire che sono stati più bravi di noi. Abbiamo fatto dei passi avanti. In stagione stiamo arrivando stabilmente, in tornei con coppie più forti di noi, sempre agli ottavi di finale. Stiamo facendo fatica a scardinare questo turno, ma questo ci dà spunti di lavoro. Sappiamo dove possiamo ancora crescere ed è lì che lavoreremo da domani ».