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A Montreal Alfieri/Ranghieri difendono i colori azzurri

Manuel e Alex in campo nell'ottavo e ultimo Elite 16 della stagione. La coppia italiana affronteranno oggi pomeriggio alle 17.30 il primo turno di qualificazione
1 min
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A Montreal Alfieri/Ranghieri difendono i colori azzurri

MONTREAL (CANADA)- Alfieri/Ranghieri saranno in campo da oggi, mercoledì 19 agosto, nell’ottavo Elite16 stagionale del Beach Pro Tour 2026. La coppia sarà l'unica a rappresentare i colori azzurri nell'ultimo appuntamento stagionale del Beach Pro Tour 2026, appuntamento di massimo livello del circuito internazionale che si concluderà domenica 23 agosto.

Manuel e Alex sono pronti a tornare sulla sabbia di un torneo di prestigio internazionale dopo il quinto posto conquistato nell’ultimo Challenge stagionale, disputato a Shangluo (Cina). Il debutto è fissato per questo pomeriggio alle 17.30, quando Alfieri e Ranghieri scenderanno in campo nel primo turno di qualificazione. Dall’altra parte della rete ci sarà la coppia statunitense Brewster/Webber, primo ostacolo sulla strada verso il main draw dell’ultimo Elite16 dell’anno.

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