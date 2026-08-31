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Europei U.20: appuntamento dal 3 al 6 settembre a Battipaglia

I colori italiani saranno rappresentati da tre coppie nel tabellone femminile e da altrettante formazioni nel maschile. I tecnici della azzurri hanno diramato le convocazioni ufficiali
1 min
Europei Under 18BattipagliaChiappini
Europei U.20: appuntamento dal 3 al 6 settembre a Battipaglia

BATTIPAGLIA (SALERNO)- Sarà Battipaglia in provincia di Salerno ad ospitare, dal 3 al 6 settembre, i campionati Europei di beach volley Under 20. Per la rassegna giovanile sarà il secondo appuntamento consecutivo in Italia dopo quello dello scorso anno a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. I colori azzurri saranno rappresentati da tre coppie nel tabellone femminile e da altrettante formazioni nel maschile. Di seguito le convocazioni: 

Le atlete convocate

Margherita Coretti (Pallavolo Scandicci); Rebecca Cottafava (Polisportiva L’Arena); Viola Durand (Diavoli Rosa); Micol Lafuenti (Green Volley PDP); Sofia Bruzzone (Pro Victoria Pallavolo); Ilaria Nozza (Volley Crema).

Lo staff

Davide Chiappini e Giorgia Gianandrea (allenatori). 

Gli atleti convocati

Simone Fabbri (Porto Robur Costa); Matteo Iurisci (Cus Cagliari); Francesco Denina (Modena Volley); Simone Bertoncello (Pallavolo La Bollente); Riccardo Santomassimo (Volley Milano); Jack Bernardini (IBeach). 

Lo Staff

Paolo Nicolai (DT e allenatore), Paolo Filiberto Goria e Patrick Bandini (allenatori).

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