BATTIPAGLIA (SALERNO)- Sarà Battipaglia in provincia di Salerno ad ospitare, dal 3 al 6 settembre, i campionati Europei di beach volley Under 20. Per la rassegna giovanile sarà il secondo appuntamento consecutivo in Italia dopo quello dello scorso anno a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. I colori azzurri saranno rappresentati da tre coppie nel tabellone femminile e da altrettante formazioni nel maschile. Di seguito le convocazioni: