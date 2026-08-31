BATTIPAGLIA (SALERNO)- Sarà Battipaglia in provincia di Salerno ad ospitare, dal 3 al 6 settembre, i campionati Europei di beach volley Under 20. Per la rassegna giovanile sarà il secondo appuntamento consecutivo in Italia dopo quello dello scorso anno a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. I colori azzurri saranno rappresentati da tre coppie nel tabellone femminile e da altrettante formazioni nel maschile. Di seguito le convocazioni:
Le atlete convocate
Margherita Coretti (Pallavolo Scandicci); Rebecca Cottafava (Polisportiva L’Arena); Viola Durand (Diavoli Rosa); Micol Lafuenti (Green Volley PDP); Sofia Bruzzone (Pro Victoria Pallavolo); Ilaria Nozza (Volley Crema).
Lo staff
Davide Chiappini e Giorgia Gianandrea (allenatori).
Gli atleti convocati
Simone Fabbri (Porto Robur Costa); Matteo Iurisci (Cus Cagliari); Francesco Denina (Modena Volley); Simone Bertoncello (Pallavolo La Bollente); Riccardo Santomassimo (Volley Milano); Jack Bernardini (IBeach).
Lo Staff
Paolo Nicolai (DT e allenatore), Paolo Filiberto Goria e Patrick Bandini (allenatori).